Virgil van Dijk: Messi ile kıyaslanamayız

Liverpool'un Hollandalı stoper Virgil van Dijk, FIFA tarafından Lionel Messi'nin yılın en iyi oyuncusu seçilmesi hakkında konuştu.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte ödülün finalistlerinden biri olan Van Dijk, Arjantinli yıldız için mutlu olduğunu söyledi.

"MESSİ İÇİN MUTLUYUM"

Tören sonrası açıklama yapan Van Dijk, "İnsanlar oy verdi ve Messi seçildi. Çok yaklaşmıştım. Messi ile kıyaslanamayız. O bir forvet, ben bir savunma oyuncusuyum" dedi.

Virgil van Dijk sözlerini, "Messi büyük bir futbolcu ve tartışmasız tarihin en iyisi. Onun için çok mutluyum. Takımla kazandığım kupalar benim için daha önemli. Bu ödül sadece bir bonus olacaktı" ifadeleriyle tamamladı.