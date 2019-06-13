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Visca Başakşehir'den ayrılmak istiyor

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'nın takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. Adı hem Beşiktaş'la hem de Fenerbahçe'yle anılan 29 yaşındaki futbolcu henüz tercihini yapmadı.

| Haber Merkezi
Visca Başakşehir'den ayrılmak istiyor
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Geçtiğimiz günlerde Visca hakkında açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, oyuncuyu bırakmayacaklarını söylemişti.

Ancak 29 yaşındaki futbolcunun kaybedilen şampiyonluğun ardından yeni bir heyecan aradığı ve takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ DA FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bosna Hersekli futbolcunun hangi takıma gideceği ise merak konusu.

Eski hocası Abdullah Avcı'yla yeniden çalışmak isteyen Visca'nın, sarı-lacivertlilere de soğuk baktığı belirtildi.

Başakşehir'den anlayış bekleyen tecrübeli futbolcu, kulübüyle görüşüp transfer için kolaylık sağlamalarını isteyecek.

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