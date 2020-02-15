Visca üst üste 88. maçına çıktı

Demba Ba'nın attığı golde asist yapan Edin Visca, yine klasını konuşturdu.

Asist krallığında Caner Erkin ile yarışan Visca, bu alanda asist sayısını 10'a çıkardı ve zirveye kuruldu.

ÜST ÜSTE 88 LİG MAÇINA ÇIKTI

Maç boyunca oldukça etkili olan Visca, inanılmaz maç istastiğini de 88'e yükseltti. Başarılı kanat, kaçırmadan ligde üst üste 88 maça çıktı.

Visca, bu süreçte 27 gol atarken, 38 de asist yaptı. Aynı zamanda 29 yaşındaki oyuncu ligde 3 sezondur asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşıyor