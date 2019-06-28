Visca'dan Fenerbahçe'ye açık kapı

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca, her dönem olduğu gibi bu sezon da transferin gözde isimleri arasında.

Deneyimli orta saha oyuncusuna, sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı soruldu.

FENERBAHÇE İDDİALARINI YALANLAMADI

Singapur'da tatil yapan Visca, Fenerbahçe iddiaları sorulunca, "Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Yorucu bir sezonun ardından tatildeyim. Biraz kafamı dinleyeceğim ve sonra ne olacağına bakacağız." şeklinde konuştu.

Başakşehir'de misyonunu tamamladığını düşünen Visca'nın, daha büyük bir kulüpte oynamak istediği ifade ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'ye sıcak bakan Bosnalı futbolcunun, sarı-lacivertli ekiple ilgili iddiaları yalanlamaması dikkat çekti.

10 Temmuz'a kadar tatiline devam edecek olan 29 yaşındaki oyuncunun, geleceği ile ilgili kararını sonrasında vereceği bildirildi.

2011'den bu yana Başakşehir forması giyen ve geçen sezon ligde 13 gol ve 14 asistle yıldızlaşan ve asist kralı olan 29 yaşındaki oyuncu, bu yaz ayrılmaya sıcak baktığını açıklamıştı.