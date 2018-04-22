Visca'yı geçen tek isim Kevin de Bruyne

Süper Lig'de asist krallığı koltuğunda oturan Visca, Başakşehir'in Kayseri maçındaki golüyle yine galibiyeti getiren isimlerden oldu.

SADECE DE BRUYNE GEÇTİ

Bu sezon 29 lig maçında 6 gol atan 14 asist yapan oyuncu bu değeri ile ise Avrupa'nın 10 büyük liginin en fazla asist yapan 2. ismi durumunda bulunuyor.

Sadece 15 asistli Manchester City'den Bruyne'e geçilen oyuncu çok sayıda yıldız ismi geride bıraktı.

400 BİN EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Boşnak yıldız bu performansıyla Avrupa'daki bir çok futbol otoritesinin övgüsünü alıyor.

Başakşehir'in oynadığı futbolun başrolünde olan Visca, 7 sezon önce sadece 400 bin euroya transfer oldu ve sonrasında takımının çıktığı 236 lig maçının 228'inde görev yaptı. Başarılı isim Türkiye kariyerinde 64 gol attı ve 68 asist yaptı.