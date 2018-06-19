Vitor Baia: Quaresma bir dahidir

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden olan kaleci Vitor Baia, dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterdiği Cristiano Ronaldo'ya sahip oldukları için 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan şampiyonluk beklediklerini söyledi.

Vitor Baia, yaptığı açıklamada, "Son Avrupa şampiyonasındaki beklentimiz neyse milli takımdan beklentimiz yine aynı. Çünkü çok kuvvetli bir takımımız olduğunu biliyoruz. Dünyanın en iyi oyuncusu Ronaldo bizde olduğu için beklentimiz şampiyonluk. Her şeyden önce mükemmel bir hocamız var. Birbirine bağlı, iyi futbol oynayan bir takıma sahibiz" dedi.

Efsane kaleci, Son Avrupa şampiyonu olarak Rusya'ya gelmelerinin kendilerini baskı altına almadığının altını çizerek, "Kesinlikle Avrupa şampiyonu olmak bizi baskı altına almaz aksine öz güvenimizin tavan yapmasını sağlar. Oynayacağımız rakipler de bize çok daha fazla saygı duyacak. Baskı günlük hayatımızın bir parçası, biz büyük beklentilerle yaşamayı bilen insanlarız." ifadelerini kullandı.