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Vitoria-Bahia maçında 10 kırmızı kart çıktı

Brezilya'da oynanan Vitoria-Bahia maçında çıkan kavgada 10 futbolcu oyundan atıldı. Maç yarıda kaldı.

Vitoria-Bahia maçında 10 kırmızı kart çıktı
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Brezilya'da oynanan Vitoria-Bahia mücadelesi 10 oyuncunun kırmızı kart görmesi sonucu tatil edildi. Mücadelede Vitoria 34. dakikada Denilson attığı golle 1-0 öne geçti. 50. dakikada Bahia penaltı kazandı ve Vinicius skoru 1-1 getirdi. Olaylar da Vinicius'un gol sevinciyle başladı. 

10 KIRMIZI KART ÇIKTI

Tribünlere doğru yaptığı hareketten sonra rakip takım oyuncuları Vinicius'a tepki gösterince kavga çıktı. 8 oyuncu kavga esnasında, 2 oyuncu da maç daha sonra kırmızı kart görünce toplamda 10 futbolcu kırmızı kart görmüş oldu. Mücadele tatil edildi.

Vitoria-Bahia maçında 10 oyuncu kırmızı kart gördü - İZLE


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