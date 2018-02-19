Vitoria-Bahia maçında 10 kırmızı kart çıktı

Brezilya'da oynanan Vitoria-Bahia mücadelesi 10 oyuncunun kırmızı kart görmesi sonucu tatil edildi. Mücadelede Vitoria 34. dakikada Denilson attığı golle 1-0 öne geçti. 50. dakikada Bahia penaltı kazandı ve Vinicius skoru 1-1 getirdi. Olaylar da Vinicius'un gol sevinciyle başladı.
10 KIRMIZI KART ÇIKTI
Tribünlere doğru yaptığı hareketten sonra rakip takım oyuncuları Vinicius'a tepki gösterince kavga çıktı. 8 oyuncu kavga esnasında, 2 oyuncu da maç daha sonra kırmızı kart görünce toplamda 10 futbolcu kırmızı kart görmüş oldu. Mücadele tatil edildi.
Vitoria-Bahia maçında 10 oyuncu kırmızı kart gördü - İZLE