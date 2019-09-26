Vladimir Stimac Fenerbahçe'de

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Murat Murathanoğlu'nun yeni kitabı çıktı

Türk basketbolunun simge isimlerinden biri olan spiker ve basketbol yazarı Murat Murathanoğlu, yeni kitap çıkardı. Murathanoğlu'nun "Salondaki En Kötü Koltuk" isimli kitabı raflardaki yerini aldı.