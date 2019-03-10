Vodafone Park'ta Şenol Güneş istifa sesleri

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sezonun genelinde siyah-beyazlı ekibin performansından memnun olmayan Beşiktaş taraftarları, "Şenol Güneş istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

MİLLİ TAKIM OLAYI BARDAĞI TAŞIRDI

Şenol Güneş'le Beşiktaş taraftarının arası bir süredir açıktı. Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesi ise adeta bardağı taşıran son damla oldu.

Konyaspor karşısında oynanan kötü futbol tribünlerde tepkilere neden oldu. Taraftarlar, "Söyle Şenol Hoca, takım neden oynamıyor", "Şenol Güneş istifa" diye bağırdılar.

Şenol Güneş'in yanı sıra Başkan Fikret Orman'ı da protesto eden taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tepki gösterdiler.

Öte yandan Beşiktaş, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyete rağmen protestolar maç sonu da devam etti.