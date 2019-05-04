Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 5. şampiyonluğunu elde etti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de oynadığı 2 maçı kaybetmesine rağmen serinin son maçında Arkas Spor'u yenerek şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli ekip, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğa ulaştı.

5. KEZ ŞAMPİYON

Efeler Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise son şampiyon Halkbank'ı saf dışı bırakmıştı. Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğu Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğuna ulaştığı ligde, sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sayısında Galatasaray ile Arkas Spor'u geride bıraktı. Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank'ın 9, Arkas Spor ve Galatasaray'ın dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay'ın da birer şampiyonluğu var.

Arkas Spor, 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı. Kupasını törenle aldı Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Ulaş Kıyak, 2018-2019 sezonunun şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı. Törende, Arkas Spor oyuncularına da şilt ve madalyaları verildi. Törende, "en değerli oyuncu (MVP)" ödülü Fenerbahçe'den Salvador Hidalgo Oliva'ya, "en iyi smaçör" ödülü Arkas Spor'dan Adis Lagumdzija'ya, "en iyi orta oyuncu" ödülünü Fenerbahçe'den Emre Batur'a, "en iyi pasör" ödülü Fenerbahçe'den Ulaş Güven'e, "en iyi libero" ödülünü Arkas Spor'dan Burak Mert'e, Paidar Demir özel ödülü ise Fenerbahçe'den Oğuzhan Karasu'ya verildi.