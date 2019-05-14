Voleybolda 16 yıl sonra aynı heyecan

Akif Üstündağ, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin 16 yıl sonra yeniden ev sahibi olması, ligin statüsüne ilişkin eleştiriler ve geride kalan sezona ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli başarısının 2003 yılında Ankara Atatürk Spor Salonu'nda elde ettiği Avrupa ikinciliği olduğunu hatırlatan Üstündağ, "Bugüne kadar o kategoride ülkemizde hiç organizasyon yapılmadı. Final oynadığımız organizasyondan 16 yıl sonra yine Kadınlar Avrupa Şampiyonasını Türkiye'ye aldık. Grup maçları, yarı final ve finaller başkentte oynanacak." diye konuştu.

Başkent Voleybol Salonu'nun kapasitesinin 7 bin kişi olduğuna dikkati çeken Üstündağ, "Organizasyonu salonumuzda yapmayı planlıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızı konuyla ilgili bilgilendirdiğimizde 'Bu salon yeterli olmaz. Ben de voleybolu çok seviyorum ve organizasyonu takip edeceğim' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da organizasyonun yapılacağı yer Ankara Spor Salonu olarak değişti." ifadelerini kullandı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na basketbol salonunu voleybola tahsis ettiği için teşekkür eden Üstündağ, şunları söyledi:

"Bu tür organizasyonlar, devletin en üst organlarının garantörlüğünde gerçekleşiyor. Türkiye bu konuda en üst düzeyi garantiliyor. Mükemmel şekilde yerine getireceğinin garantisini veriyor. Türkiye'ye, Türk voleyboluna, sporuna yakışır bir organizasyon yapacağız. Takım sporlarında madalya çok zor ama biz bunu hem kulüpler hem milli takım bazında başarıyoruz. Hedefimiz Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlar. Hayallerimiz hedeflerimiz bunlar. Ev sahibi olmasak da her organizasyonda kürsü bekliyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olduk."