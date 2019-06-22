Voleybol'da Milliler Avrupa şampiyonu oldu

Voleybol Erkek Milli Takımı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun son maçında Belarus'a karşı, setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

ULUSLAR LİGİ FİNALİNE BİLETİ

Maçı başından sonuna kadar domine eden "Efeler" üç sette de elde ettiği galibiyet ile şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Türkiye ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.