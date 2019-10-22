Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Voleybolda 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası çarşamba günü Ankara'da sahibini bulacak.
Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
FENERBAHÇE DAHA ÖNCE 3 KEZ KAZANDI
Efeler Ligi ve Kupa Voley'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürmeyi başardı.
Halkbank, 4 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası da organizasyonda birer kez mutlu sona ulaştı.