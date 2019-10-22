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Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ankara'da çarşamba günü oynanacak 2019 Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında karşılaşacak.

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Voleybolda 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası çarşamba günü Ankara'da sahibini bulacak.

Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe  ile Galatasaray karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE DAHA ÖNCE 3 KEZ KAZANDI

Efeler Ligi ve Kupa Voley'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürmeyi başardı.

Halkbank, 4 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası da organizasyonda birer kez mutlu sona ulaştı.

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