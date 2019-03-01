Voleybolda Türk takımların rakipleri belli oldu

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekiminde Eczacıbaşı VitrA, İtalya temsilcisi Imoco Volley ile eşleşti.

Fenerbahçe Opet, aynı ülkeden Savino Del Bene'nin rakibi olurken, VakıfBank ise Rusya'dan Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde ayrıca Allianz MTV Stuttgart (Almanya) ile Igor Gorgonzola (İtalya) eşleşti. Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, rakiplerini elediği takdirde yarı finalde karşılaşacak.

VakıfBank ise tur alaması durumunda Allianz MTV Stuttgart-Igor Gorgonzola eşleşleşmesindeki galip takımın rakibi olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 12-14 Mart, rövanşlar ise 19-21 Mart tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeleri galip tamamlayan 4 takım, adlarını yarı finale yazdıracak.

2-4 ve 9-11 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarının ardından iki takım, 18 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.