Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

1 Comolli artık transferde yetkili değil Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'nin transferdeki yetkileri sınırlandırıldı.

2 Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüşüyor Cocu'nun ardından geçici olarak göreve getirilen Koeman'ın Trabzonspor maçındaki performansından memnun kalmayan F.Bahçe yönetimi, Ersun Yanal'la görüşmeleri sıklaştırdı.

3 Volkan, Aatif ve Dirar'ın hatıra fotoğrafı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatif ve Dirar antrenman sonrası birlikte fotoğraf çektirdiler.

4 Real Madrid Roma'yı deplasmanda yendi Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın sahasında Real Madrid'e yenildiği maçın kırılma anı milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in boş kaleye atamadığı gol oldu.

5 L.Moskova-G.Saray maçı öncesi Rusya'da hava durumu Galatasaray, bu akşam Devler Ligi'nde şansını sürdürebilmek için Lokomotiv Moskova'yı yenmek zorunda. Temsilcimizi rakip kadar hava şartları da zorlayacak.

6 L.Moskova-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

7 Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Babel kadro dışı kalabilir Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftara hakaret eden Babel hakkında konuştu. Mahmutyazıcıoğlu, "Babel kadro dışı bile kalabilir" dedi.

8 Aykut Kocaman: Galatasaray maçı bir penaltıya indirgendi Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın bir penaltıya indirgenmesinin doğru olmadığını söyledi.

9 Fatih Terim'den TFF yöneticilerine: Bedel ödemeliler Fatih Terim, yaptığı basın toplantısında kendisine verilen cezayla ilgili soruya "Biz bedel ödüyoruz ancak turnuva alamayan yöneticiler bedel ödemeyecek mi?"diyerek cevap verdi.