Volkan Babacan, Beşiktaş yolunda

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçlarında Atletico Madrid Liverpool'u, Borussia Dortmund da PSG'yi mağlup etti.

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Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili Kadıköy'e gideceğini söyledi. Cengiz, yaptığı açıklamada, "Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir" dedi.