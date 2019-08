Volkan Ballı: 29. şampiyonluk için ant içtik

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, sarı-lacivertlilerin ligin ilk haftasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep karşılaşması öncesinde FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

"29. ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AND İÇTİK"

Ballı, konuşmasının başında, "Hepimiz, burada çalışan herkes, çimcisinden, teknik direktörüne, malzemecisinden futbolcu kardeşlerimize, herkes çok istekli. Herkes son derece heyecanlı ve 29. şampiyonluk yolunda mücadeleye and içmiş durumdayız. Bizim için bu sene çok çok önemli, bu sene mutlaka kazanmamız gereken bir şampiyonluk var hedefte, dediğim gibi bu 29. şampiyonluğu inşallah hep beraber burada çalışarak, şampiyonluk kupasını taraftarlarımıza armağan etmeye çalışacağız." dedi.

Sarı-lacivertli futbol adamı, konuşmasının devamında, "Tabi bu hiç kolay değil. Çok zorlu mücadeleler olacak. lig 2 gün önce başladı, sonuçları görüyoruz. Her takım güçlü, her takım iyi çalışıyor. Onun için, bunun bilincinde, son derece arzulu ve istekli, çok iyi bir aile ortamı içerisinde... Takımın içinde iyi bir oyuncu grubu var, arkadaşlık dostluk içinde çalışıyoruz. Başta teknik direktörümzü olmak üzere; Sportif Direktörümüz Sayın Damien Comolli de burada, her gün çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ama bir inançla çalışıyoruz. Tekrar ediyorum; 29. Şampiyonluğu inşallah getirmek, buradaki insanlara, çalışanlara nasip olur. Taraftarlara camiamızı mutlu etmiş oluruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.