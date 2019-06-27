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Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

Yakın arkadaşlar tatilde de birbirlerini bırakmadı. Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayak tenisi oynayarak keyifli anlar yaşadı.

| Haber Merkezi
Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu
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Futbolcular, liglerin sona ermesinin ardından dinlenmeye çekildi.

Yakın arkadaş oldukları bilinen Emre Belözoğlu, Arda Turan, Volkan Demirel, Burak Yılmaz ve basketbolcu Melih Mahmutoğlu tatilde de bir araya geldi.

Volkan, Burak, Emre ve Arda ayak tenisi oynadı - İZLE

Ayak tenisi oynayan futbolcular keyifli anlar yaşarken, Burak ve Arda ikilisi maçı kazanan taraf oldu. Oyuncular daha sonra hep birlikte poz verdi.

Bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından bazı taraftarların "5 yıl sonra Survivor ünlüler" şeklinde esprisi yapması ise kullanıcıları güldürdü.

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