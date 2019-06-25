Volkan Demirel, 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe ile sözleşmesi sonra eren ve geleceği en çok merak edilen isimlerinden başında gelen Volkan Demirel, yuvada kaldı.

EMRE'YLE ABİLİK GÖREVİ YAPACAKLAR

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 1 yıl daha sözleşme yapılacak olan Volkan Demirel, saha içinden çok saha dışında takıma yardımcı olacak.

Deneyimli hoca Yanal, Başakşehir'den dönen Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in tecrübelerinden faydalanmak istiyor.

Başkan Ali Koç'la para konuşmayan 37 yaşındaki kaleci, boş mukaveleye imza attı. Volkan da Emre Belözoğlu gibi sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşadıktan sonra emekli olmayı planlıyor.

Volkan Demirel kısa bir süre önce, "Fenerbahçelilik benim yaşam tarzım. Ancak henüz 4. yıldızı göğsümüze takamadık. Kısaca ben Sarı-Lacivertli formaya hizmetimi henüz tamamlamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle 1 yıl daha kalıp, başarıda pay sahibi olmak istiyorum" sözlerini kullanmıştı.