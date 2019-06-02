Volkan Demirel: 1 yıl daha kazanmak istiyor

Fenerbaçe'nin 37 yaşındaki Kaptanı Volkan Demirel'in takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.

Bu sezon sarı-laciverli takımla sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in yönetimden teklif beklediği öğrenildi. Takımdaki futbolculara ağabeylik yapan tecrübeli eldiven, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak ve şampiyonluk kazanmak istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU DA DÖNÜYOR

Tarihinin en kötü sezonu geçiren Fenerbahçe ise gelecek sezon için tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Bu nedenle kadroda tecrübeli isimler bulundurmak isteyen sarı-lacivertlilerin ilk transferi Emre Belözoğlu olacak. Volkan Demirel de Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle mutlu sona ulaşabileceklerine inanıyor.

4. YILDIZI TAKMAK İSTİYORUM

Yakın çevresine konuşan Volkan "Fenerbahçelilik benim yaşam tarzım. Henüz 4. yıldızı göğsümüze takamadık. Ben sarı-lacivertli formaya hizmetimi henüz tamamlamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle 1 yıl daha kalıp, başarıda pay sahibi olmak istiyorum" dediği öğrenildi.