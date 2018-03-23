Fenerbahçe, Boluspor'dan 6 gol yedi

Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'la hazırlık maçında karşılaştı.
Galatasaray derbsinden sonra moral olarak toparlanamayan sarı-lacivertli takım, konsantrasyon eksikliği yaşadığı karşılaşmadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.
İLK YARI 4 GOL OLDU
Karşılaşamaya Boluspor iyi başladı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde kapattı.
BOLUSPOR 6 GOL ATTI
İkinci yarıda oyunu değiştirmeye çalışan Fenerbahçe, istediğini sahaya yansıtamayınca mücadeleyi 6-2 kaybetti.
Sahaya Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Serhat, Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado 11'i ile çıkan Fenerbahçe'de teknik direktörü Aykut Kocaman, 3-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya Giuliano, Valbuena, Fernandao gibi as oyuncularını oyuna aldı ancak skoru lehine değiştiremedi.
VOLKAN 40 METREDEN GOL YEDİ
Tecrübeli file bekçi Volkan Demirel, bu mücadelede 40 metreden gol yedi. Bolusporlu Burak, orta sahada topu kapar kapmaz Volkan'ı açıkta görünce vuruşunu yaptı.
Kalesine yetişmeye çalışan Volkan Demirel, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına engel olamadı.