Volkan Demirel: 8'de 8 yapmalıyız

Volkan Demirel, takımı motive etmek için sürekli arkadaşlarıyla konuşmalar yapıyor. Aykut Kocaman, takım kaptanı Volkan Demirel'le bir konuşma yaparak takım içi inisiyatifi ele almasını istemişti. Volkan da hocasından aldığı talimat doğrultusunda takım arkadaşlarıyla sık sık toplantılar yapıp motivasyonu sağlamaya çalışıyor.

"8'DE 8 YAPACAĞIZ"

Arkadaşlarıyla konuşan Volkan, "Camiamızın bir kez daha şampiyonluğu kaybetmeye tahammülü yok. Eğer bu olursa ben de dahil aramızda pek çok kişi kendisini sezon sonunda kapı önünde bulabilir. Bu işin şakası yok, ayağımızı denk alalım. Ligde hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 8 maç var ve bu 24 puan demek. Liderle fark ise sadece 6 puan. Rakiplerimiz fikstür açısından bizden dezavantajlı. Birbirleriyle oynayacaklar ve biz kendi maçlarımızı kazanırsak yeniden şanslı konuma yükseleceğiz. 8'de 8 yapacağız, başka yolu yok! Bu gücümüz var, yeter ki inançlı olalım, davamıza sahip çıkalım." dedi.

"ASLANLAR GİBİ SAVAŞACAĞIZ"

Takımda herkesin görev bilinci içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Volkan Demirel, "Başta başkanımız ve teknik direktörümüz olmak üzere camiada herkes Fenerbahçe'ye yakışırı şekilde oynamamızı istiyor. Kimseden eksiğimiz yok, kalan 8 maçta çıkıp aslanlar gibi savaşacağız" dedi.