Volkan Demirel: A Milli Takım'a dönmek istiyorum

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, NTV Spor'da Ercan Taner'in sorularını yanıtladı.

İşte o röportajın önemli kısımları:

EN BÜYÜK ŞANSIMIZ AYKUT KOCAMAN

"Birbirimizi tanımıyorduk, birbirimizden uzaktık. Birliktelik olmayınca ne kadar yetenekli olursanız olun, başarı uzak oluyor. Milli Takım dönüşü hep beraber aynı şeyi düşünen bir ekip vardı. Bambaşka bir takım olduk. Bu seneki en büyük şansımız Aykut hocanın başımızda olması. Onun başımızda olduğunu görmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Ben kendimi her maç sonrası izlerim. Tutabileceğim bazı topları içeri aldım. Bunlar bireysel hatalar. Hocam beni dinlendirme kararı aldı kendi kararıyla. Ben hiç bir şey demedim. Çünkü hocanın kararı. Şans gelmesi, takımın çıkışıyla benim formum bir araya geldi. Halı sahada bile insanlar kaleye geçmek istemez. her zaman tek başınasınızdır. Geçen hafta 4-2 kazandık ama ben üzülüyorum. Çünkü 2 gol yedik."





BAYRAĞA SARILARAK YATAN İNSANLARIZ

"Milli Takım kapısı ne zaman açılırsa o zaman giderim. Biz Türk bayrağı altında büyüyen insanlarız. Bayrağa sarılarak yatan insanlarız. Ne zaman görev verirlerse görev almaya hazırım."



