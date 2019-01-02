Volkan Demirel açıklama yapacak

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Volkan Demirel, yaptığı paylaşımda ''3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00'de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim.'' sözlerini kullandı.
37 yaşındaki kaleci, gün içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
YA ÖZÜR DİLEYECEK YA BIRAKACAK
Tecrübeli kalecinin yapacağı açıklama sarı-lacivertli taraftarın oldukça merak ettiği bir durum.
Volkan Demirel, basın toplantısında ya yönetimden özür dilereyerek sezonun ikinci yarısında takımla çalışmalara başlayacak, ya da gösterdiği tavrın arkasında duracak ve jübile kararı alacak.