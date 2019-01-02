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Diego Costa'nın kardeşine yaptığı eşek şakası

1 Volkan Demirel açıklama yapacak Volkan Demirel, 3 Ocak Perşembe günü saat 11:00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

2 Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj Sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarı başarıya inanmaya çağırdı.

3 Monaco, Galatasaray'dan Belhanda'yı istiyor Fransız basını, Thierry Henry'nin çalıştırdığı Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda ile anlaştığını yazdı.

4 Fenerbahçe, Başakşehir'den 3 oyuncuyu istedi Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen Visca, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu için teklif yaptı.

5 Mauricio Isla sevgilisine evlilik teklifi etti Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, çocuğunun annesi olan Gala Caldirola'ya evlenme teklifi yaptı.

6 Trabzonspor Tolga Zengin'i almadı Trabzonspor'un Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan Tolga Zengin'i transfer edeceği konuşuluyordu. Bordo-mavili takım tercihini altyapıdaki Bahadır Han Güngördü'den yana kullandı.

7 Şenol Güneş'in kampa götürmeyeceği 4 futbolcu Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ta, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Vagner Love kadroya dahil edilmedi.

8 Fenerbahçe'ye Avusturyalı stoper Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda alınacak ilk ismin Watford'un stoperi Prödl olduğu ifade edildi.

9 Fabregas Monaco yolunda Adı Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, tercihini Legue 1'den yana kullandı. Yıldız futbolcu, Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'yla anlaşmaya vardı.