Volkan Demirel af bekliyor

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, bu sezon kadro dışı bırakıldı. Buna rağmen tecrübeli kaleci çalışmalarını aksatmıyor.
Volkan Demirel'in çabuk kuvvet antrenmanı - VİDEO
VOLKAN YENİDEN FORMA BEKLİYOR
Cocu'yla arasının kötü olmasından dolayı takım içinde sert çıkışlarda bulunan ve Başkan Ali Koç tartafından kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, yeniden forma şansı arıyor.
ÇALIŞMA GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın dönüşün ardından affedilmesi beklenen Volkan Demirel antrenmandan görüntüsünü paylaştı.
KADRO DIŞI OYUNCULARI AFFEDECEK
Yanal'ın dönmesinin ardından ilk mesajını sosyal medya hesabından yaptığı çalışma görüntüsüyle veren Volkan Demirel'in kısa süre içerisinde affedilmesi bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan uzaklaştırılan diğer futbolcuların da Ersun Yanal'ın dönüşüyle birlikte affedileceği gelen haberler arasında.