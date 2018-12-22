Volkan Demirel affedilmezse bırakacak

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan deneyimli kaleci Volkan Demirel, Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden takıma dönmeyi bekliyor.

ERSUN YANAL TAKIMA DÖNDÜREBİLİR

Cocu döneminde yardımcı antrenörlük yapan Koeman'la kapışan, ardından Ali Koç ve yöneticilerle tartışan Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı. Aylardır diğer kadro dışı kalan arkadaşları Aatıf, Dirar ve Ozan Tufan'la birlikte çalışmalarını sürdüren milli kalecinin affedilmesi gündeme geldi.

Akşam gazetesinin haberine göre, Ersun Yanal yönetiminde yeni bir sayfa açan sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan isimlerin takıma dönmesi bekleniyor. 17 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den başka takımda oynamak istemeyen 37 yaşındaki Volkan Demirel, affedilmemesi durumunda sezon sonunda jübile yapacak.

40 yaşında kadar Fenerbahçe forması giymek istediğini ifade eden başarılı kaleci, takıma dönerse kariyerine en az 1-2 yıl daha devam etmenin planlarını yapıyor.