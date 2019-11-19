Volkan Demirel, Atina'da futbolcu izledi

Futbolu bıraktıktan sonra sarı-lacivertli ekibin teknik kadrosuna dahil olan Volkan Demirel, çeşitli ülkelerde futbolcu takip etmeye devam ediyor.
Daha önce Hollanda, İngiltere ve İtalya'da çeşitli maçlar ve antrenmanlar takip eden Volkan, dün akşam da Yunanistan'daydı.
YUNANİSTAN'DA TRİBÜNDE
Yunanistan'ın Finlandiya'yı 2-1 yendiği EURO 2020 eleme grubu maçını bizzat tribünden takip eden Volkan Demirel, mücadelede izlediği oyuncular hakkında bir rapor hazırlayarak Ersun Yanal'a sunacak.
Hedefini, "başarılı bir teknik adam olmak" şeklinde açıklayan Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekipte değişik görevler üstleniyor.
Oyunculara mentörlük yapan Volkan, aynı zamanda yardımcı hocalık da yapıyor. Deneyimli futbol adamı, lig maçlarının olmadığı dönemlerde ise yurt dışındaki karşılaşmaları izleyerek takıma faydalı olabilecek isimleri yakından takip ediyor.
Volkan Demirel, geçtiğimiz haftlarda İtalya Serie A'da oynanan Sampdoria-Atalanta mücadelesini izlemişti.