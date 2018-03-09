Volkan Demirel: Aykut Hoca'yla konuşup sorunları çözdük

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart yüzünden Aykut Kocaman tarafından bir daha oynatılmayacağı iddia edilen Volkan Demirel, deneyimli hoca ile buzları eritti.

"AYKUT HOCAYLA KONUYU KAPATTIK"

Kendisi hakkında sert ifadeler kullanan teknik patronuyla bir görüşme gerçekleştiren kaptan, hafta başında Kocaman'ın kapısını çalarak görüşmek istediğini belirtti.

Aykut Kocaman, oyuncusunun bu talebini geri çevirmezken, kaptan zirvede içini döktü. Daha sonra da takım arkadaşlarına şu itiraflarda bulundu: "Derdimi anlatma fırsatı bulduğum için rahatladım. İyi ki hocamla konuşmuşum. Eleştirilere kulak vermek gerek. Hocamın serzenişini haklı buldum ve konuyu kapattık."

AYKUT KOCAMAN KAPTANLIK ELEŞTİRİSİ YAPMIŞTI

Aykut Kocaman, hem derbinin ardından hem de Akhisar yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda, Volkan’a olan kızgınlığını net bir şekilde dile getirerek, "Volkan'ın maç içinde yaptıklarını anlamak ve anlamlandırmak çok zor. Takım kaptanı, anlayamıyorum, çok yazık." demişti.