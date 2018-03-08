Volkan Demirel, Aykut Kocaman'dan özür diledi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta perşembe günü Beşiktaş ile oynadığı kupa maçına kırmızı kartlar damga vurmuştu. Özellikle Volkan Demirel'in hakeme itirazdan oyundan atılması, Aykut Kocaman’ı fazlasıyla öfkelendirmişti.

Kocaman, hem derbinin ardından hem de Akhisar yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda, Volkan’a olan kızgınlığını net bir şekilde dile getirerek, "Volkan'ın maç içinde yaptıklarını anlamak ve anlamlandırmak çok zor. Takım kaptanı, anlayamıyorum, çok yazık." demişti.

"HATALIYIM, ÖZÜR DİLERİM"

Bu sezon ligde oynanan tüm derbilerde yedek kalan Volkan, özellikle G.Saray maçı öncesi, "Yaptığım harekette hatalıydım. Çok kritik bir dönemde takımı yalnız bıraktım" dedikten sonra Aykut Kocaman'dan özür diledi ve forma istedi. Kocaman da öğrencisinin gerçekten üzgün olduğunu görerek bu özrü kabul etti.

Aykut Kocaman, uzun süre oynatmamayı düşündüğü Volkan'ı, Kameni'nin de formsuz durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirmeye aldı. Kocaman son kararını Malatya'da maç günü verecek.

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık