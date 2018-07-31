Volkan Demirel: Benden sonra kaleye Berke geçecek

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ve yeni transfer Berke Özer, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısına özel açıklamalarda bulundu.

DEMİREL: "BERKE DE GELENEĞİ DEVAM ETTİRİR"

Berke Özer'in iyi bir altyapıdan geldiğini söyleyen Volkan Demirel, "Berke'nin kendine has özellikleri var. İdmanda kendisine de söyledim; atlama kuvveti ve blokajları çok iyi. Çok genç yaşta buraya geldi. Evet, Altınordu'da bir altyapısı vardı ama burada öğreneceği de çok şey var. Çok şanslı, çünkü iki tane çok tecrübeli kaleci ile çalışma fırsatına sahip. Ben onun yaşındayken açıkçası top tutmayı bilmiyordum.





Burada bir gelenek de var. Bu geleneği devam ettirmek adına, Schumacher'den kaleyi Engin ağabey almış. Engin ağabeyden sonra kaleyi Rüştü ağabey devraldı. Rüştü ağabeyden sonra kaleye ben geçtim. Benden sonra da kaleyi inşallah Berke alacak ve bu geleneği devam ettireceğiz. O da sonrasında bizim gibi genç bir arkadaşı yetiştirmeye çalışacak. İnşallah bu dönence böyle devam eder." diyerek genç kaleciye mesajı verdi.

ÖZER: "VOLKAN AĞABEYİ ÖRNEK ALARAK BÜYÜDÜM"

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Volkan Demirel'i izleyerek büyüdüğünü vurgulayan Berke, "Şimdi hayal ettiğim yerdeyim. Her şeyden önce burada Volkan ağabey gibi, Kameni gibi çok tecrübeli iki kaleciyle çalışıyorum. Televizyondan izlediğim, hayalini kurduğum insanlarla birlikte antrenman yapmak, bırakın maç oynamayı, birlikte yemek yemek, birlikte vakit geçirmek bile ne kadar doğru tercih yaptığımı gösteriyor.

Böyle büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum ama her şeyden önce burayı hak ettiğimi göstermeliyim. Davranışlarımla, antrenmanlarımla… İyi bir kaleci olabilirim ama bundan önce bu camiaya layık bir insan olmalıyım. Kaleciliğe başlama sebebimdir, Volkan ağabey. Volkan Demirel'i izleyerek büyüdüm. O'nu örnek alıp, kaleci olmak istedim. Buraya gelmeden önce de hep hayal kurdum." ifadelerini kullandı.