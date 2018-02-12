Volkan Demirel: Beşiktaş bir zahmet erteleme istemesin

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Volkan Demirel maç sonu açıklamalarda bulundu.

ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YAPMADIM

Demirel, "Sosyal medyaya yansıyan bir küfür olayı var?" sorusuna, "Benim söylediklerim önemli değil. Maç içinde kötü niyetle yapmıyoruz. Kendi kendime söylediğim şeyler. Kimseye bir art niyet yoktur. Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan. Yanlış bir sollama yapıldığında bir şey demiyor musun? Her oyuncunun ağzına kamera sokarsan, bunu her oyuncu söyler. Özür dilenecek bir şey yapmadım" cevabını verdi.

BİZ NELER YAŞADIK ERTELEME İSTEMEDİK

"Beşiktaş'ın bir erteleme talebi var" sorusuna ise Volkan Demirel, "Biz neler yaşadık, erteleme istemedik. Onlar da bir zahmet istemesin, çıksın, oynasın" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın fikstürü: