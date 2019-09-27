Volkan Demirel derbiye gidecek mi

Sezon başında aktif futbol hayatına son veren Volkan Demirel, kariyerine antrenör olarak devam etme kararı almıştı.
Antrenör lisansı olmadığı için kulübede yer alamayan Demirel'in Galatasaray derbisini nereden izleyeceği merak ediliyordu.
"SOYUNMA ODASINDAKİ TELEVİZYONDAN İZLEYECEĞİM"
Tribünde olması halinde gerginlik yaşanacağını düşünen 37 yaşındaki antrenör, 1907 Derneği’ndeki konuşmasında “Büyük ihtimalle soyunma odasında televizyondan izleyeceğim” dedi.
Demirel, kariyeri boyunca Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda birçok kez kavgaya karışmış ve ağır cezalar almıştı.