Volkan Demirel direği yumrukladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

İkinci 45 dakikayı 10 kişi oynayan Fenerbahçe, mücadelenin sonlarına doğru iyice kendi sahasına çekildi.

Kayserispor da bunu fırsat bilerek akın akın sarı-lacivertli takımın kalesine gitti.

VOLKAN SİNİRDEN DİREĞİ YUMRUKLADI

Durum böyle olunca saha içindeki kötü gidişata ilk tepki Volkan Demirel'den geldi. Tecrübeli eldiven mücadelenin sonları doğru kanatlardan sürekli orta yaptırılınca, çok sinirlendi ve kale direğini önce tekmeledi sonra da yumrukladı.

Volkan, takım arkadaşları sert bir şekilde uyarsa da alınan mağlubiyetin önüne geçemedi.