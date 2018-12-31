Volkan Demirel Dubai'de tatil yaptı

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel henüz affedilmedi. Kadro dışı kalan diğer isimlerden Aatıf ve Dirar, Ersun Yanal'ın kararıyla takıma dönerken, Volkan beklemede.

Deneyimli kaleci için daha önce Başkan Ali Koç, "Özür dilerse takıma dönebilir" açıklaması yapmıştı ancak Volkan'dan henüz böyle bir hamle gelmedi. Aatıf ve Dirar'ın affedilip, Volkan'ın affedilmemesinin sebebi olarak ise bu durum gösteriliyor.

TATİL İÇİN DUBAİ'Yİ SEÇTİ

Öte yandan ligin araya girmesiyle Dubai'ye giden Volkan Demirel, ailesiyle birlikte keyifli bir tatil geçirdi. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından geçirdikleri tatile dair fotoğraflar paylaştı.

Volkan'la birlikte oldukları bir kareyi paylaşan Zeynep Demirel, fotoğrafın altına "Habibi" notunu düştü.