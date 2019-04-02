Volkan Demirel emekli oluyor

Sarı-lacivertli ekibe 2002 yılında transfer olan Volkan Demirel, jübile yapmaya hazırlanıyor.

Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan 37 yaşındaki kaleci, Ersun Yanal'ın gelişiyle yeniden kaleyi devraldı. Volkan, sezon sonu jübile yaparak 17 yıllık Fenerbahçe kariyerini noktalayacak.

BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ BİTİYOR

2002'de geldiği Fenerbahçe'de 17 yıldır forma giyen Volkan, kariyerine 5'i lig, 3'ü Süper Kupa ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 10 kupa sığdırdı.

17 yıl boyunca hemen hemen her döneminde kaleyi kimseye kaptırmayan Volkan, sarı-lacivertli renklere antrenör olarak hizmet etmeye devam edecek.

Sezon sonunda emekliliğe ayrılacak olan başarılı eldiven, efsane olduğu kulüpte kaleci antrenörü olarak yeni bir kariyere başlayacak.