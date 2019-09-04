Volkan Demirel, Ersun Yanal'ın yardımcısı olacak

Fenerbahçe'de tüm yaz süren Volkan Demirel belirsizlği transferin son gününde netleşti. Başkan Ali Koç'la görüşen Demirel, futbolu bırakarak teknik ekibe katılmayı kabul etti.

TAKTİK ANALİZLER YAPACAK

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, Volkan Demirel'e özel bir jübile yapılacağı ve oyuncunun kariyerini teknik ekipte sürdüreceği ifade edildi. Eski kalecinin sarı-lacivertli takımdaki görevi belli oldu.

Volkan Demirel'in beklenenin aksine kaleci antrenörü değil, Ersun Yanal'ın yardımcısı olacağı öğrenildi.

Ersun Yanal'ın yardımcısı olarak teknik ekipte yer alacak olan Volkan'ın, teknik-taktik konularından analizler yapıp, Yanal'a raporlar vereceği öğrenildi.

Volkan Demirel'in aynı zamanda maçlarda da kulübede yer alacağı aktarıldı.

"BEKLEDİĞİM GÖREVDİ"

Öte yandan Volkan Demirel'in Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe benim çocukluk aşkım. Buradan ayrılmam mümkün değildi, bu tam olarak beklediğim bir görevdi." şeklinde konuştuğu ifade edildi.