Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

1 Forması en çok satılan isim Karius Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius, siyah-beyazlı ekibe geldikten sonra forması en çok satılan isim oldu.

2 Volkan Demirel, F.Bahçe'den ayrılıyor Harun Tekin'in gelmesiyle ikinci kaleci konumuna düşen Volkan Demirel, Amerika'ya transfer oluyor.

3 Fatih Terim, Donk ve Ndiaye'yi sahaya sürecek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında sahaya süreceği ilk 11'i netleştiriyor. Terim savunmada Donk'u, orta sahada ise Ndiaye'yi oynatacak.

4 Suarez milli takımda şov yaptı - Video Uruguay, hazırlık mücadelesinde Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Mücadeleye 2 gol atıp 1 asist yapan Luis Suarez damgasını vurdu.

5 Ahmet Ağaoğlu'ndan bayrak açıklaması Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da oyananılan Türkiye - Rusya karşılaşması sonrası sosyal medyada gündem olan Türk Bayrağı fotoğrafına dair açıklamada bulundu.

6 Dünyanın en değerli 21 futbolcusu Finans dergisi Business Insider, 4 koşula bakarak dünyanın en değerli 21 futbolcusunun listesini çıkardı.

7 TFF'nin gündemi: Ek transfer dönemi açılabilir TPFD Başkanı Hakan Ünsal, ek transfer döneminin açılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Federasyon ise Ünsal'a "Konuyu masaya yatıracağız" şeklinde cevap verdi.

8 G.Saray Belhanda'yı satmaya çalışıyor Galatasaray'ın, beklentileri karşılayamayan Belhanda için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

9 Kameni'den FIFA tehdidi Fenerbahçe'de sözleşmesi dondurulan Kameni ve UEFA kadrosuna alınmayan Soldado ile Dirar yönetimi sıkıntıya soktu. Kamerunlu kalecinin kulübünü FIFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.