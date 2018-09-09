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Volkan Demirel, F.Bahçe'den ayrılıyor

Harun Tekin'in gelmesiyle ikinci kaleci konumuna düşen Volkan Demirel, Amerika'ya transfer oluyor.

Volkan Demirel, F.Bahçe'den ayrılıyor
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Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in dönemi sona eriyor. Tecrübeli file bekçisi şubat ayında MLS'e transfer olmaya hazırlanıyor.

AMERİKA YOLCUSU

Son yıllarda performansı düşen Volkan Demirel, bu sezona da formsuz başladı. Bursaspor'dan alınan Harun Tekin'in ilk maçtan kaleyi alması da Cocu'nun kaleci konusundaki tercihini ortaya koydu.

16 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan, bir süredir aklında olan Amerika projesini hayata gaçiriyor. 

36 yaşındaki milli kaleci, menajeri aracılığıyla Amerika'dan gelen 2 teklifi değerlendirme kararı aldı.

ABD'de şubat ayında transfer dönemi açılacak. Volkan, sarı-lacivertli ekibe şubat ayında veda etmesi bekleniyor.

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