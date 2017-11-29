Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalıyor

Sezona çok kötü başlayan ve kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel, o dönemlerde eşinin de ısrarıyla Amerika'ya transfer olma planları yapıyordu. Ancak tecrübeli kaleci yükselen formuyla yeniden kaleyi devraldı ve 1 yıl daha takımda kalmaya karar verdi.

1 YIL DAHA TAKIMDA KALACAK

40 yaşına kadar kariyerini sürdürmek isteyen Volkan’dan memnun olan Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti. İdareciler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki eldivenin kontratını 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Yaklaşık 1 ay önce kariyerini Amerika’da sürdürmeyi düşünen Volkan’ın, yönetimin bu hamlesinden dolayı çok mutlu olduğu belirtildi.