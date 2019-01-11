Volkan Demirel formasına kavuştu

Fenerbahçe'de sezon başında yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, kısa süre önce bir basın toplantısı düzenleyerek, özür diledi. Tecrübeli kaleci bu hareketinin ardından affedildi.

Sarı-lacivertli takımın yeniden başına geçen Ersun Yanal'ın tecrübeli kaleciye güveni tam.

VOLKAN UZUN SÜRE SON 11'E DÖNDÜ

Devre arası kampında Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, affedilen Volkan Demirel ve Nabil Dirar'ı ilk 11'de oynattı. Tecrübeli kaleci, böylece tam 139 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.

Yanal, Volkan Demirel ve Dirar'ın yanı sıra yeni transfer Sadık Çiftpınar'a da ilk 11'de şans verdi. Ayrıca genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'da Yanal tarafından maça ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı ilk 11'i şu şekilde: Volkan Demirel; Şener, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı; Jailson, Elif Elmas; Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Valbuena; Slimani.

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