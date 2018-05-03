Volkan Demirel: Futbol adına güzel şeyler değil

Kaldığı yerden devam etmesine karar verilen Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi, siyah-beyazlı ekibin maça çıkmaması nedeniyle iptal edildi. Sarı-lacivertli ekip kurallar gereği stada gelerek ezeli rakiplerini bekledi. Hakem Mete Kalkavan'ın iptal kararından sonra Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş sahaya çıkmadı VİDEO



"TURU BÖYLE GEÇMEK İSTEMEZDİK"

Bu olayın futbol adına güzel bir şey olmadığını ifade eden Volkan Demirel şunları söyledi: "Beşiktaş'ın verdiği karar kendilerini ilgilendirir. Biz sahadaki yerimizi aldık. Bu turu böyle geçmek istemezdik ama böyle geçmek de varmış. Akhisar ile final oynayacağız. Futbol adına güzel şeyler değil bunlar. Biz çok olaylar atlattık ama Fenerbahçe taraftarı takımına hiçbir zaman zarar vermedi. O gün bu olaylara biz de engel olamadıysak, kimse engel olamazdı. O gün bir şeyler olduğunu anladım ve olaylara dahil olmadım. Tribünlerde tuhaf bir ortam vardı. Beşiktaş'ın yaptıkları da bana normal gelmedi."