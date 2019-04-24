Volkan Demirel: Galibiyet serisi yakalamalıyız

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken 14. sırada yer alan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşadığı bu dönemde galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

TRABZON'LA BAŞLAYAN 5 MAÇLIK SERİ

Sarı-lacivertli ekibin kaptanları, ligin son virajında alacakları galibiyetlerle taraftarları bir nebze de olsa mutlu etmeleri gerektiğini takıma iletti.

Türkiye gazetesinin haberine göre, takım arkadaşlarıyla konuşan Volkan Demirel,"Taraftarın yüzüne bakabilmek için toparlanmamız şart. Kalan beş maçımızı da kazanmalıyız. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Özellikle Trabzonspor karşılaşması çok önemli. Artık kötü gidişe dur demeliyiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin deneyimli isimleri Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım da futbolcu arkadaşlarına moral konuşması yaptı.

Mehmet Topal, "Trabzonspor galibiyeti başlangıç olmalı" derken, Hasan Ali ise, "Trabzonspor'u yenemememiz için hiçbir sebep yok. Artık galibiyet serisi gelmek zorunda" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kalan maçları: (33 puan)

Trabzonspor (E)

Kasımpaşa (D)

Akhisar (E)

Erzurumspor (D)

Antalyaspor (E)