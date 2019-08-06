Volkan Demirel: Gerekirse parasız oynarım

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren Volkan Demirel hakkındaki kararı merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Volkan Demirel'in yönetimle yaptığı görüşmede maç başı ücret veya gerekirse parasız oynayabileceğini teklif ettiği öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin bu teklif sonrası henüz yanıt vermediği ve sessiz kaldığı belirtildi.

FOTOĞRAFI KALDIRILMADI

Sarı lacivertlilerin tecrübeli kaleciyle yeni sözleşme yapıp yapmayacağı merakla beklenirken resmi sitedeki bir detay dikkat çekti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren futbolcuların isimleri resmi sitedeki A Takım kadrosundan çıkarılırken, Volkan Demirel'in fotoğrafının kadroda yer alması dikkat çekti. Bu gelişme sonrası deneyimli kalecinin takımda kalma ihtimalinin olumlu olarak devam ettiği şeklinde yorumlandı.

"FENERBAHÇE'YE HİZMETE DEVAM ET"

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Ersun Yanal ile Bodrum'da özel bir görüşme gerçekleştiren Volkan, kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini belirtmişti.

Ersun Yanal'ın ise oyuncuya, "Kaleci olarak kalmanı istemiyorlar. O zaman gel benim yardımcım ol. Fenerbahçe’ye hizmete devam et” dediği aktarılmıştı.