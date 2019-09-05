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Volkan Demirel göreve başladı

Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Volkan Demirel teknik ekibe katılarak ilk antrenmanına çıktı.

Volkan Demirel göreve başladı
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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda lider Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

VOLKAN, ANTRENÖR OLARAK DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekip, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Luiz Gustavo takımla ilk kez idmana çıktı.

Fenerbahçe'nin antrenmanında bir ilk daha gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde emekli olan Volkan Demirel, teknik ekibe katılarak görevine başladı.

Volkan Demirel, antrenör olarak ilk deneyiminde son derece mutlu görüntüler sergiledi. 

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal, Volkan Demirel'i takıma tanıttı ve yeni görevi hakkında bilgilendirme yaptı.

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