1 Muslera'dan Volkan'a veda mesajı Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, futbola veda eden meslektaşı Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlayarak her şey için teşekkür etti.

2 Beşiktaş'ın Jermain Lens planı Beşiktaş yönetimi, Jermain Lens'i transfer dönemi devam eden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takıma göndermenin planlarını yapıyor.

3 Celtic kaptanına laf atan Rangerslı futboldan men edildi İskoçya Ligi'nde oynanan Old Firm derbisi sonrası bir Rangers taraftarı, Celtic kaptanı Scott Brown'a ölen kız kardeşi üzerinden laf atınca, ömür boyu men cezası aldı.

4 Volkan Demirel göreve başladı Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Volkan Demirel teknik ekibe katılarak ilk antrenmanına çıktı.

5 Falcao imzayı attı, üçlü çektirdi Galatasaray, yeni transferlerine görkemli bir törenle imzayı attırdı. Falcao'nun 3'lü çektirmesi geceye damga vururken, aynı anlarda Beşiktaş ile yapılan tartışmaya da gönderme niteliğinde oldu.

6 Filenin Sultanları yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı, 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

7 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu Galatasaray'da Ahmet Çalık, Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

8 Emre Can: Juventus verdiği sözü tutmadı Juventus'ta Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can, verilen sözlerin tutulmadığını dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağımı bilseydim, takımdan ayrılırdım" dedi.

9 Ben Arfa: Cazip bir teklif almadım Fenerbahçe dahil birçok takımla görüşen ancak hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Ben Arfa, "Beni heyecanlandıran bir teklif almadım" dedi.