Volkan Demirel: Hakemler bizi yaktı

Volkan Demirel derbide gördüğü kırmızı kart yüzünden üzgün olduğunu ancak kaptan olarak yapılan haksızlığa dayanamadığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre Demirel'in çarpıcı derbi sözleri:

“Ben takım kaptanıyım. Sahada takımın haklarını savunmakla görevliyim. İkinci sarı kartı görmeden önce top Beşiktaşlı oyunculardan taca çıkmıştı. Yardımcı hakem göz göre göre pozisyonda tacı Beşiktaş’a verdi. Çünkü Beşiktaşlı oyuncular hakemin kararını bile beklemeden tacı kullanmışlar."





HAKEMLER GÖZ GÖRE GÖRE HAKKIMIZI YEDİ

"Tacın hemen ardından Talisca’nın pozisyonunda top auttan çevrildi. Hakem yine vermedi. Hakemin bu iki hatalı kararı takımı gerdi. Ben de takım kaptanı olarak, bir kaleci olarak benim için belirlenmiş alandan (ceza sahası) çıkmadan hakemi rencide etmeden uyarmaya çalıştım. Hakemler bariz ve göz göre göre hakkımızı yiyordu."





AYDINUS TRİBÜNLERDEN ETKİLENDİ

"Eğer hakemi uyarmazsam kaptan olarak görevimi yapmamış olacaktım. Fakat Fırat Aydınus tribünlerin etkisinde kalıp 2. sarı kartı gösterdi ve bizi yaktı. Takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm."