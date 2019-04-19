Volkan Demirel: Hasan Şaş'a küfretmedim

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce takımların ısındığı esnada Hasan Şaş'ın sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirmesi kısa süreli bir krizi neden olmuştu.

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Hasan Şaş'ın yanına gitmiş, ikili arasında bir tartışma yaşanmıştı. Şaş, Volkan'ın kendisine küfrettiğini ifade ederken, tecrübeli kaleci bu iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

"YERİNİ BİLMESİ LAZIM"

Hasan Şaş'ın yerini bilmesi gerektiğini belirten Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı: "Hasan ağabey ile bir diyaloğum oldu. Ağabey diyorum çünkü kendisi de bunu belirtmiş, yaş olarak benden büyük. Sadece ona koskoca adam olduğunu, üçlü çektirmenin ne gereği olduğunu anlatmaya çalıştım. Taraftarın çağırıyordur, el sallar gidersin, sen futbolcu değil, hocasın. Yerini bilmesi lazım.

Bunu bir kelimeyle ona anlatmaya çalıştım, o bunu küfür olarak algılamış. Ben kesinlikle küfretmedim. Herkes doğruları bilsin. İnsanları böyle yönlendirmek, bu şekilde karalamak doğru bir şey değil. Daha üsluplu bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. O bunu küfür olarak algılamış. Fazla da uzatmaya gerek yok, ben ne dediğimi biliyorum. İnsanlar da beni az çok tanıyorlar. Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da bilir beni. Ben sadece doğrular bilinsin istedim."