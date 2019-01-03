Fenerbahçe'de yaklaşık 3 aydır kadro dışı olan Volkan Demirel, affedilmek için Başkan Ali Koç ve İkinci Başkan Semih Özsoy başta olmak üzere herkesten özür diledi. Demirel'in açıklama yaparken sesi titredi, gözleri doldu.

3 AY SONRA GELEN ÖZÜR

Cocu'nun teknik adamlık yaptığı dönemde önce yardımcı antrenör Koeman'la, ardından 2. Başkan Semih Özsoy'la tartışan Volkan Demirel, Ali Koç'un kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

Volkan Demirel: Herkesten özür diliyorum ViDEO

Fenerbahçe cephesinde büyük yankı uyandıran bu kararın gerekçesini anlatan Koç, Volkan'ın özür dilemesi durumunda affedilebileceğini ifade etmişti. 17 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli kaleci, yaklaşık 3 ay sonra beklenen özrü diledi. Demirel, yönetimin af kararını beklemeye başladı.

"FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'yi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için çok çalışacağını belirten Demirel, ''Camia olarak zor günler geçiriyoruz. Bu durumdan çıkmak için ben de bulunduğum yerden çalışmalara devam edeceğim. Ben de bu süreçte kırdığım, üzdüğüm kişiler varsa özür diliyorum. Başta Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan da özür diliyorum.

Ben duyguları ile yaşayan ve şu anda duyguları ile konuşan bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir, kırdığım herkesten sizlerin huzurunda özür diliyorum. Ben her zaman Fenerbahçe için var oldum bundan sonra da var olmaya devam edeceğim. Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkarmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.