Fenerbahçe'nin 5. kalecisi Altay oldu

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Harun Tekin, Berke Özer ve Kameni'nin yanına bir kaleci daha eklendi. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

"ALTAY FENERBAHÇE'DE"

Konu hakkında konuşan Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Altay Bayındır'ı 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar" dedi.





YANAL KALSIN, COMOLLİ GİTSİN DİYOR

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de, kamp kadrosunda yer almayan Volkan Demirel'in geleceği ise henüz netleşmiş değil.

Ersun Yanal, Volkan'ın sözleşmesinin uzatılmasını ve Emre Belözoğlu ile birlikte takıma abilik yapmasını istiyor.

Comolli ise Altay transferi sonrası Volkan ile yolların ayrılmasını talep ediyor. Son kararı Başkan Ali Koç verecek.