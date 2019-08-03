Volkan Demirel ile Ersun Yanal Bodrum'da buluştu

16 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'de artık geri sayıma geçildi.

Ligin ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel belirsizliği yaşanıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleciyle yola devam etmek istese de Başkan Ali Koç ile sportif direktör Comolli, Volkan'ın takımda kalmasını istemiyor.

GEL YARDIMCIM OL

Dün 37 yaşındaki kaleciyle Bodrum'da bir araya gelen Yanal, "Kaleci olarak kalmanı istemiyorlar. O zaman gel benim yardımcım ol. Fenerbahçe’ye hizmete devam et” dediği öğrenildi.

Volkan'ın yapılan bu görüşme sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu.