Volkan Demirel ilk kez kulübede olacak

Süper Lig’in 23. haftasında evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Volkan Demirel bir ilki yaşayacak.

2003 yılında sarı-lacivertli formayı sırtına giyen Demirel, 17 yıl boyunca futbolcu olarak takımına hizmet vermişti.

ANTRENÖRLÜKTE İLK G.SARAY DERBİSİ

Sezon başında futbol hayatını noktalayıp sarı-lacivertlilerde antrenörlük kariyerine başlayan Demirel, 29 Şubat 2004 tarihinde ilk kez çıktığı Galatasaray derbisinden 16 yıl sonra kulübede antrenör olarak görev yapacak.

Kadıköy’de oynanan 19 maçın 16’sında ilk 11’de sahaya çıkan Demirel 3 müsabakada da yedek kulübesinde yer almıştı.

KADIKÖY'DE MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Taraftarının karşısında derbide ilk kez sahada kaleci olarak yer almayacak olan genç antrenör, Kadıköy’de Galatasaray mağlubiyeti görmeden sporculuk kariyerini noktaladı.

EMRE'YLE HASAN ŞAŞ DA YOK

Öte yandan sakat olan Emre Belözoğlu ile cezalı Hasan Şaş da maçta görev alamayacak.