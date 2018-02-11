Volkan Demirel: Islıklamalar son bulsun

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Volkan Demirel, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yendikleri maçın ardından iddialı açıklamalarda yaparken, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

TARAFTARIMIZ BİZİ ISLIKLAMASIN

Volkan Demirel karşılaşma sonrası, "Puan kaybetseydik, yarıştan çok uzaklaşacaktık. İstenen Fenerbahçe'yi sahaya yansıttık. Rakibi iyi analiz ettik, böyle oynayacaklarını biliyorduk. 5-6-7 gibi tarihi fark olabilirdi. Başakşehir de yüklendi ama bizim kadar net pozisyonları yoktu. Bu galibiyetle ligin en büyük favorilerinden biri olduk. Her hafta rakibe karşı analiz yapıyoruz ve buna göre oynuyoruz. Taraftarın bize daha fazla destek vermesi lazım. Tek hedefim ve tek çıkarım, takımın şampiyon olması. Taraftarlar da bunu düşünmeli. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, herkes bunu istiyorsa, kenetlenmeliyiz. Kendi sahamızda bizlere biraz daha destek versinler. Islıklamalar, yuhlamalar son bulsun. Biz bu arma için mücadele ediyoruz, savaş veriyoruz. İnşallah hep berabere bu savaşın sonunda kazanan olarak çıkacağız." dedi.

"DİĞER TAKIMLARLA İLGİLENMİYORUM"

Şampiyonluk yarışı hakkında görüşü sorulan Volkan Demirel, "Diğer takımlarla fazla ilgilenmiyorum. Benim için Fenerbahçe önemli. Biz kendi performansımızı sahaya yansıtırsak, diğerlerinin ne yaptığı önemli değil. Herkes puan kaybediyor, yeter ki biz birlikte olalım. Gerçekten diğerlerinin ne yapacağı önemli değil. Aramızda o kadar puan farkı yok, her şey bizim elimizde. Biz kazana kazana devam edersek, inşallah sezonu şampiyon olacağız." diye konuştu.